محامى العادلى: وزير الداخلية الأسبق سيخرج من السجن ومن حق النيابة الطعن

قال المحامى وجيه عبد الملاك عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى قضية الكسب غير المشروع، إن العادلى سيخرج من السجن بعد حصوله على البراءة.

وأشار إلى أن النيابة العامة ستقوم بحساب مدد الحبس الاحتياطى التى قضاها فى جميع القضايا التى حصل فيها على البراءة والتى بدأت منذ شهر فبراير 2011 وستخاطب جميع الجهات المختصة للتأكد من أن موكله غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

وأشار إلى أن النيابة لا يمكن أن تبقى أحدًا داخل السجون دون وجود سند قانونى يقتضى ذلك، ومن حقها الطعن على حكم البراءة فى قضية الكسب، وأنه باحتساب المدة التى قضاها العادلى داخل السجن، يتبين أنها تخطت الثلاث سنوات لتنتهى فترة سجنه فى قضية سخرة المجندين التى أدين فيها العادلى بحكم نهائى بات بالسجن 3 سنوات.