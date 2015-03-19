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موجز أخبار مصر للساعة 1..براءة العادلى وإلغاء التحفظ على أمواله

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نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان القوات المسلحة عن إنجاز 93% من أعمال الحفر بقناة السويس الجديدة، وإعلان وزارة التعليم التحقيق مع وكيل وزارة طالب المعلمين بتوضيح انتماءاتهم السياسية، وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

-"التعليم" تحقق مع وكيل وزارة طالب المعلمين بتوضيح انتماءاتهم السياسية
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-وزير الداخلية التونسى: جريمة متحف باردو لن تثنينا عن مقاومة الإرهاب
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-بالفيديو.. شاهد عداد الكهرباء الذكى بكارت الشحن المقرر طرحه خلال أيام
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-القوات المسلحة: تخصيص كتيبتى ألغام لإزالة مخلفات الحروب من مسار قناة السويس
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-المفتى فى مقال لصحيفة يابانية: مصر تدافع عن الإنسانية بمحاربة الإرهاب
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-رئيس اللجنة الفنية بـ"خلية الماريوت": "لم أر الأحراز ورئيس المحكمة عارف"
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-التعليم: مشروع قانون يقضى بفصل الطالب نهائياً حال تكرار تعديه على معلمه
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-وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش بوضع زهور على النصب التذكارى بذكرى تحرير طابا
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-28 مارس.. نظر تجديد حبس ضابطى أمن وطنى متهمين بتعذيب محام بالمطرية
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-20 شابا يكتبون لـ«اليوم السابع» رسائل الأمل إلى السيسى والشعب المصرى.. الشباب: نتمنى أن نعيش فى العاصمة الجديدة.. وجاء وقت العمل وكفاية بقى قعدة على الكراسى.. وكان نفسنا ناخد سيلفى مع السيسى
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-"قطر" تترقب اجتماعات اللجنة التنفيذية لـ"فيفا" فى سويسرا.. تحديد موعد مونديال 2022.. الكشف عن "مٌنظم" كأس العالم للسيدات.. وتعويضات ضحايا "الدفاع الجوى" أبرز الملفات
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