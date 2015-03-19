موجز أخبار مصر للساعة 1..براءة العادلى وإلغاء التحفظ على أمواله
-"التعليم" تحقق مع وكيل وزارة طالب المعلمين بتوضيح انتماءاتهم السياسية
>
-وزير الداخلية التونسى: جريمة متحف باردو لن تثنينا عن مقاومة الإرهاب
>
-بالفيديو.. شاهد عداد الكهرباء الذكى بكارت الشحن المقرر طرحه خلال أيام
>
-القوات المسلحة: تخصيص كتيبتى ألغام لإزالة مخلفات الحروب من مسار قناة السويس
>
-المفتى فى مقال لصحيفة يابانية: مصر تدافع عن الإنسانية بمحاربة الإرهاب
>
-رئيس اللجنة الفنية بـ"خلية الماريوت": "لم أر الأحراز ورئيس المحكمة عارف"
>
-التعليم: مشروع قانون يقضى بفصل الطالب نهائياً حال تكرار تعديه على معلمه
>
-وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش بوضع زهور على النصب التذكارى بذكرى تحرير طابا
>
-28 مارس.. نظر تجديد حبس ضابطى أمن وطنى متهمين بتعذيب محام بالمطرية
>
-20 شابا يكتبون لـ«اليوم السابع» رسائل الأمل إلى السيسى والشعب المصرى.. الشباب: نتمنى أن نعيش فى العاصمة الجديدة.. وجاء وقت العمل وكفاية بقى قعدة على الكراسى.. وكان نفسنا ناخد سيلفى مع السيسى
>
-"قطر" تترقب اجتماعات اللجنة التنفيذية لـ"فيفا" فى سويسرا.. تحديد موعد مونديال 2022.. الكشف عن "مٌنظم" كأس العالم للسيدات.. وتعويضات ضحايا "الدفاع الجوى" أبرز الملفات
>
-واحة الكريستال الأزرق.. أكبر محمية طبيعية للينابيع الساخنة حول العالم
>
-الجميلة ميشيل مون تشارك فى ماراثون The Great woman” بأسكتلندا
>
>-خوليو إجلاسياس يحصد صيحات وهتافات محبيه على مدى أكثر من ساعتين
>
-النوم فى غرفة مضيئة يقتلك بالسرطان
>
-جيل جديد من السيارات الأوروبية تتصل بالشرطة تلقائيًا فى الحوادث
>
-بالفيديو.. دكتورة إيناس شلتوت: 4 ملايين مصرى مهددون بالإصابة بالسكر
>
-شهر عسل إسبانى لـ”عمرو جمال” تحت إشراف طبيب برشلونة
>
>-عودة الدورى.. الإفراج عن إقامة المباريات يوم الجمعة فى أبريل
>
>-الأهلى يرفض رحلة “متعب وجدو وسليمان” الإعلانية فى الكويت
>
-بالفيديو..محمد صلاح “يزين” قائمة فيورنتينا لمواجهة روما مساء اليوم
>
>-بالفيديو.. لعشاق السيارات الصغيرة.. شاهد أحدث سيارة “مينى كوبر”
>