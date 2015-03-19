موجز أخبار مصر للساعة 1..براءة العادلى وإلغاء التحفظ على أمواله

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان القوات المسلحة عن إنجاز 93% من أعمال الحفر بقناة السويس الجديدة، وإعلان وزارة التعليم التحقيق مع وكيل وزارة طالب المعلمين بتوضيح انتماءاتهم السياسية، وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

-"التعليم" تحقق مع وكيل وزارة طالب المعلمين بتوضيح انتماءاتهم السياسية

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-وزير الداخلية التونسى: جريمة متحف باردو لن تثنينا عن مقاومة الإرهاب

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-بالفيديو.. شاهد عداد الكهرباء الذكى بكارت الشحن المقرر طرحه خلال أيام

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-القوات المسلحة: تخصيص كتيبتى ألغام لإزالة مخلفات الحروب من مسار قناة السويس

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-المفتى فى مقال لصحيفة يابانية: مصر تدافع عن الإنسانية بمحاربة الإرهاب

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-رئيس اللجنة الفنية بـ"خلية الماريوت": "لم أر الأحراز ورئيس المحكمة عارف"

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-التعليم: مشروع قانون يقضى بفصل الطالب نهائياً حال تكرار تعديه على معلمه

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-وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش بوضع زهور على النصب التذكارى بذكرى تحرير طابا

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-28 مارس.. نظر تجديد حبس ضابطى أمن وطنى متهمين بتعذيب محام بالمطرية

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-20 شابا يكتبون لـ«اليوم السابع» رسائل الأمل إلى السيسى والشعب المصرى.. الشباب: نتمنى أن نعيش فى العاصمة الجديدة.. وجاء وقت العمل وكفاية بقى قعدة على الكراسى.. وكان نفسنا ناخد سيلفى مع السيسى

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-"قطر" تترقب اجتماعات اللجنة التنفيذية لـ"فيفا" فى سويسرا.. تحديد موعد مونديال 2022.. الكشف عن "مٌنظم" كأس العالم للسيدات.. وتعويضات ضحايا "الدفاع الجوى" أبرز الملفات

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-واحة الكريستال الأزرق.. أكبر محمية طبيعية للينابيع الساخنة حول العالم

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-الجميلة ميشيل مون تشارك فى ماراثون The Great woman” بأسكتلندا

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>-خوليو إجلاسياس يحصد صيحات وهتافات محبيه على مدى أكثر من ساعتين

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-النوم فى غرفة مضيئة يقتلك بالسرطان

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-جيل جديد من السيارات الأوروبية تتصل بالشرطة تلقائيًا فى الحوادث

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-بالفيديو.. دكتورة إيناس شلتوت: 4 ملايين مصرى مهددون بالإصابة بالسكر

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-شهر عسل إسبانى لـ”عمرو جمال” تحت إشراف طبيب برشلونة

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>-عودة الدورى.. الإفراج عن إقامة المباريات يوم الجمعة فى أبريل

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>-الأهلى يرفض رحلة “متعب وجدو وسليمان” الإعلانية فى الكويت

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-بالفيديو..محمد صلاح “يزين” قائمة فيورنتينا لمواجهة روما مساء اليوم

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