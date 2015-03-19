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العثور على سائحين إسبانيين كانا مختبئين فى متحف باردو بتونس

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العثور على سائحين إسبانيين كانا مختبئين فى متحف باردو بتونس العثور على سائحين إسبانيين كانا مختبئين فى متحف باردو بتونس
أفادت مصادر من الحماية المدنية فى تونس، أنه تم العثور على سائحين إسبانيين سالمين صباح الخميس، بعد أن كانا مختبئين فى متحف باردو طوال الليل.

وأوضح أحد ممثلى الحماية المدنية لوكالة فرانس برس من أمام المتحف أن عاملا فى المتحف خبأ السائحين الإسبانيين فى أحد المكاتب، موضحا أن السائحين والعامل نقلوا إلى أحد المستشفيات لإخضاعهم لفحوص روتينية.


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