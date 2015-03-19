أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... حبيت الغناء بسبب والدتي ويغني " الليل يا ليلى " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبهر الجميع وتغني " هندي " و " إيطالي " -
ترامب يشيد بدور الأردن في مواجهة تنظيم داعش -
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة -
موجز أخبار مصراوي-5/4/2017 -
فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تأجيل إعادة محاكمة متهمى «خلية الماريوت» لـ 25 مارس القادم

Google+ Print
تأجيل إعادة محاكمة متهمى «خلية الماريوت» لـ 25 مارس القادم تأجيل إعادة محاكمة متهمى «خلية الماريوت» لـ 25 مارس القادم

خلية الماريوت

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية الماريوت” الى جلسة 25 مارس الجارى.

كما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون لعرض الأحراز والمواد الفيلمية، ولتوضيح اذا ما كانت تعرضت للتجزئة والمونتاج، وتقديم تقريرًا رسميًا بذلك للمحكمة لاحقًا.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا