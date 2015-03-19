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"صحة" القليوبية: تفقد الصيدليات ومحاسبة أى صيدلى يمتنع عن صرف "سوفالدى"

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"صحة" القليوبية: تفقد الصيدليات ومحاسبة أى صيدلى يمتنع عن صرف "سوفالدى" "صحة" القليوبية: تفقد الصيدليات ومحاسبة أى صيدلى يمتنع عن صرف "سوفالدى"
أكد الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار صرف عقار السوفالدى الخاص بمرضى الكبد بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى طبقا لقرار وزارة الصحة .

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" اليوم الخميس، أن جميع الأدوية تم توفيرها بكافة مستشفيات المحافظة، مشيرا إلى أنه شكل لجنة متابعة ومرور ورقابة على صيدليات المستشفيات ومحاسبة أى صيدلى يمتنع عن صرف الدواء أو أى طبيب يطلب من مريض شراء دواء من خارج المستشفى.

من جانبه، كشف الدكتور جمال ماجد مدير مركز أمراض الكبد بمستشفى حميات بنها عن صرف 67 جرعة من عقار السوفالدى الخاص بعلاج مرضى فيروس "سى" حتى الآن تم توريدها مع القرارات الواردة من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات بالتعاون مع وزارة الصحة.

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