بالصور.. محافظ جنوب سيناء: طابا بها استثمارات تزيد عن 2,5 مليار جنيه

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى ذكرى عودة طابا إلى مصر ، بإيقاد شعلة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة صباح اليوم من أعلى قمة الجبل بطابا، كما رفع العلم وافتتح الوحدة المحلية الجديدة لمدينة طابا بتكلفة 2,5 مليون جنيه.

وقال المحافظ إن طابا أصبحت مدينة سياحية من الطراز الأول لجمال طبيعتها ومناخها المعتدل طوال العام، مشيرا إلى المدينة تحولت من فندق واحد الى استثمارات بالمدينة تصل إلى 2 مليار ونصف المليار جنيه.

وتفقد المحافظ، القرية البدوية النموذجية الجارى انشاءها وتضم 198 منزل بدوى ومدرسة ووحدة صحية و60محلا ومركز شباب لخدمة التجمعات البدوية خاصة وادى المراخ بطابا بتكلفة تصل الى 50 مليون جنيه.



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اللواء خالد فودة يرفع العلم على أرض طابا



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محافظ جنوب سيناء يشعل الشعلة مع الشباب



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محافظ جنوب سيناء اثناء تحية العلم