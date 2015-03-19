مهلة 6 أشهر لتجديد مستثمرى بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية تراخيصهم

قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، مَنْح المستثمرين بمنطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية، التابعة لمركز بلبيس، والوحدة المحلية الزوامل، مهلة 6 أشهر لتجديد التراخيص.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الخميس، بمستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية، بحضور اللواء يعقوب أمام السكرتير العام واللواء طارق الحارونى السكرتير العام المساعد ورئيس جمعية المستثمرين ورئيس مركز ومدينة بلبيس ومدير مكتب الاستثمار بالمحافظة ومدير الشئون القانونية.

وأضاف المحافظ، أن هذه المهلة تأتى من منطلق المصلحة العامة، وحرصًا على عدم توقف المصانع أو تعليق النشاط، مشيرًا إلى أن المنطقة تضم أكثر من 75 مصنعًا وتتيح 100 ألف فرصة عمل.

وقال المحافظ خلال اللقاء، إن الاستثمار هو محور الاهتمام الأول للدولة، ولكن يجب أن يكون فى ضوء الإجراءات القانونية المسموح بها من الدولة، والوضع فى الاعتبار، التوازن بين مصلحة المستثمر، وحق الدولة.