القبض علي 7 من سائقي جرارات قصب السكر لإغلاقهم أبواب مصنع سكر أرمنت

ألقت قوات مركز شرطة أرمنت جنوبي غرب الأقصر، القبض علي 7 من سائقي جرارات قصب السكر بعد قيامهم بإغلاق أبواب مصنع سكر أرمنت احتجاجا علي أسلوب إدارة المصنع في توريد المحاصيل.

كان اللواء حسام المناوي، مدير امن الأقصر، قد تلقي اخطارا من العميد عصام يس، مأمور مركز شرطة ارمنت، بورود بلاغ من مدير مصنع سكر ارمنت، يفيد قيام عددا من سائقي جرارات القصب بإغلاق ابواب المصنع احتجاجا علي اسلوب الادارة بالمصنع فتوجهت قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت إلي موقع البلاغ والقت القبض علي 7 سائقين .

وتبين أن السائقين احتجوا علي قيام إدارة مصنع السكر بادخال 15 جرار في المرة الواحدة لمزارعي الجنوب، بينما يتم ادخال 10 جرارات في المرة التى تليها لمزارعي الشمال، الأمر الذي ادي الي استياء مزارعي الشمال من محاباة مزارعي الجنوب علي حسابهم.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات باشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.