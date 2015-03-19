ضبط 44 قضية مخدرات و36 قطعة سلاح فى حملة أمنية بمناطق شرق القاهرة

متهمان يتاجران فى الخمور بالعاصمة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة استهدفت دوائر أقسام "المطرية – عين شمس – النزهة" بإشراف اللواء أسامة بدير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وقادها كل من اللواء خالد يحيى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء عصام سعد نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز خضر رئيس مباحث قطاع الشرق وضباط مباحث الأقسام، وبمشاركة الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزى.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 44 قضية مخدرات منها (42 اتجار + 2 تعاطى)، و36 قضية سلاح نارى (3 فرد روسى +10 بنادق خرطوش + 21 فرد خرطوش + 2 طبنجة + 51 طلقة مختلفة العيار)، و55 قضية سلاح أبيض، و9 أحكام حبس، ومسجل خطر وقضيتى آداب، و42 هاربا من أحكام جنايات "منهم 9 هاربين من حكم بالمؤبد"، وهارب من حجز قسم عين شمس خلال أحداث يناير 2011، وقضية تموينية "مصنع عطور بدون ترخيص"، وورشة تصنيع أسلحة نارية، واتجار فى الأسلحة النارية.

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المتهمون الأربعة بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

وشدد مدير الأمن على ضرورة الاستمرار فى تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال، وقد لاقت الحملة استحسان أهالى المنطقة وجارى بذل مزيد من الجهد لاستهداف مناطق أخرى بالعاصمة.

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بنادق الخرطوش بحوزة متهمين بشرق القاهرة

يأتى ذلك استمرارًا لخطة مديرية أمن القاهرة التى تهدف إلى القضاء على البؤر الإجرامية، وفى ضوء أسلوب العمل الميدانى الذى يرتكز على الرصد المبكر والتحليل لكافة صور الخروج على الشرعية والقانون، وتحديد المناطق التى قد تحتاج إلى استهدافها بحملات انضباطية وأمنية.



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الأسلحة النارية والمواد المخدرة المضبوطة بالعاصمة



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3 متهمين مقبوض عليهم خلال حملات شرق القاهرة