الطب الشرعى: مقتل مسجل خطر بالبساتين على يد أمين شرطة بطلق نارى فى أذنه

قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعى، إنه تم الانتهاء من تشريح جثمان أحمد سعيد عبد الحافظ المسجل خطر بعد قتله على يد أمين الشرطة أثناء محاولة ضبطه وهو يبيع المواد المخدرة بمنطقة البساتين برقم محضر 5369/ 2015 جنح البساتين.

وأكد عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أنه تبين من تشريحه وفاته نتيجة إصابته بطلق نارى أصاب صيوان الإذن اليمنى دخولا وخروجا ثم اخترق يمين الرأس محدثا كسور بعظام الجمجمة وتهتكا بالمخ ونزيف دماغى، مضيفا أن مسافة الإطلاق حوالى 15 سنتيمتر.

وأضاف المتحدث باسم الطب الشرعى، أن المتهم أمين الشرطة تبين وجود جرح قطعى باليد اليمنى حسب أقواله أثناء محاولة الدفاع عن نفسه ضد مطواة كانت بيد القتيل.

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