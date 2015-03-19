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القبض على 7 من سائقى جرارات القصب لاتهامهم بإغلاق مصنع سكر أرمنت بالأقصر

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القبض على 7 من سائقى جرارات القصب لاتهامهم بإغلاق مصنع سكر أرمنت بالأقصر القبض على 7 من سائقى جرارات القصب لاتهامهم بإغلاق مصنع سكر أرمنت بالأقصر
ألقت الأجهزة الأمنية بالأقصر، القبض على 7 من سائقى جرارات قصب السكر بالأقصر، وذلك لاحتجاجهم على أسلوب إدارة مصنع سكر أرمنت فى توريد المحاصيل، وتفضيل مزارعى جنوب المحافظة على مزارعى الشمال.

تلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد عصام يس، مأمور مركز شرطة أرمنت، يفيد تلقيه بلاغا من المهندس محمد محمود مكى، مدير مصنع سكر أرمنت، يؤكد قيام عدد من سائقى جرارات القصب بإغلاق أبواب المصنع احتجاجا على أسلوب الإدارة بالمصنع.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى المصنع، وتم ضبط 7 سائقين للسيطرة على الموقف، وتبين من خلال تحريات المباحث، إن إدارة مصنع السكر لها أسلوب معين فى إدارة توريد المحاصيل للمصنع، حيث يتم إدخال 15 جرار فى المرة الواحدة لمزارعى الجنوب، بينما يتم إدخال 10 جرارات فى المرة التى تليها لمزارعى الشمال، الأمر الذى ادى الى استياء مزارعى الشمال من محاباة مزارعى الجنوب على حسابهم، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات باشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.

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