أمن القاهرة يغلق جميع المقاهى المخالفة بمنطقة البورصة بوسط البلد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عدة حملات مكبرة بإشراف اللواء أسامة بدير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وبمشاركة الإدارة العامة لمرور القاهرة وإدارة شرطة المرافق، وقوات أمن القاهرة وأقسام الشرطة المعنية، استهدفت رفع كافة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين بتلك المناطق وإغلاق كافة المقاهى والمحلات المخالفة والتى تدار بدون ترخيص وفتح الجراجات المغلقة للعمل على حل الأزمات والاختناقات المرورية، بالإضافة لتفعيل الانضباط المرورى بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية من خلال القيام بنشر الخدمات المرورية وتفعيل قانون المرور مع منع الانتظار الخاطئ الذى يسبب إعاقات مرورية .

وأسفرت تلك الحملات التى استهدفت بشكل رئيسى منطقة مقاهى البورصة بوسط البلد، نظراً لورود عدة شكاوى من أهالى تلك المنطقة والمترددين عليها والتى شملت شوارع (الشريفين، علوى، القاضى الفاضل، الشريفين، صبرى أبو علم)، عن غلق جميع المقاهى بتلك المناطق وإزالة كافة الإشغالات التى كانت تسببها وقطع المرافق ورفع عدادات الكهرباء لـ13 منها.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود المديرية فى فرض هيبة الدولة وسيادتها، وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية فى هذا الشأن بضرورة الاهتمام بالمجالات التى تنعكس إيجابيًا على التيسير على المواطنين، وأهمها العمل على تحقيق السيولة المرورية وتحقيق الانضباط بالشارع.