"مرور القاهرة" يضبط 171 سيارة بلوحات معدنية مطموسة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء حمدى الحديدى مدير الإدارة شن حملاتها المكبرة، اليوم الخميس، على كافة الشوارع والمحاور والطرق الرئيسية لضبط المخالفات المرورية وإعادة الانضباط المرورى للشارع المصرى.

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 31 سيارة تسير عكس الاتجاه، و171سيارة تسير بلوحات مطموسة، و844 حالة انتظار فى الممنوع، و557 حالة تعمد تعطيل حركة المرور، و210 حالة وضع ملصقات ومعلقات، و16 سيارة تسير بدون لوحات، 196 حالة قيادة بدون ترخيص، و3801 حالة تكبيل بالكلابش للانتظار فى الممنوع، و266 سيارة نقل للسير فى غير الأوقات والأماكن المصرح بها، و441 دراجة نارية بدون لوحات، و79 "توك توك" مخالف و حالتين تعاطى مواد مخدرة و 177 مخالفة تعريفة ركوب لسيارات سرفيس .