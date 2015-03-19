تأجيل محاكمة مراسلى الجزيرة بـ"خلية الماريوت" لجلسة 25 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، نظر إعادة محاكمة المتهم محمد فاضل فهمى، صحفى الجزيرة المتهم المخلى سبيله، و6 آخرين من مراسلى الجزيرة القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"لـ 25 مارس.

وأمرت المحكمة بعد استئناف الجلسة، بتشكيل لجنة ثلاثية من التليفزيون من غير اللجنة السابقة للحضور لحلف اليمين وتسلميهم الأحراز لتفريغها لبيان محتوها فى إدخال عليها مونتاج من عدمه وعما إذا كانت تبث أخبارا مغلوطة عن الأحداث وبيان عما إذا كان تم بث هذا المعلومات على القنوات العربية والأجنبية، وتكليف النيابة عن البحث عن صدور قرار بمنع بث قناة الجزيرة من عدمه .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى .

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.