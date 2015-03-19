أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... حبيت الغناء بسبب والدتي ويغني " الليل يا ليلى " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبهر الجميع وتغني " هندي " و " إيطالي " -
ترامب يشيد بدور الأردن في مواجهة تنظيم داعش -
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة -
موجز أخبار مصراوي-5/4/2017 -
فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

21 مارس.. محاكمة طالبين إخوان بتهمة المشاركة فى أعمال عنف بأسيوط

Google+ Print
21 مارس.. محاكمة طالبين إخوان بتهمة المشاركة فى أعمال عنف بأسيوط 21 مارس.. محاكمة طالبين إخوان بتهمة المشاركة فى أعمال عنف بأسيوط
حددت النيابة العامة جلسة 21 مارس الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة طالبين من المنتمين لجماعة الإخوان، أمام محكمة جنح ثان أسيوط، لاتهامهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمشاركة فى أعمال شغب وتجمهر بمحافظة أسيوط.

والطالبان المتهمان الصادر بحقهما قرار الإحالة للمحاكمة هما كل من: أحمد عبد العال، الطالب بالفرقة الثالثة كلية الحقوق جامعة أسيوط، وعبد الرحمن أسامة عشماوى، الطالب بالصف الثالث الثانوى.

وأسندت جهات التحقيق للطالبين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، ومقاومة السلطات، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الطالبين بتاريخ 17 فبراير الماضى، وذكرت فى محضر التحريات المقدم للنيابة العامة أن المتهمين ينتميان إلى جماعة الإخوان، وأنهما شاركا فى أعمال عنف وشغب وتظاهرات مخالفة للقانون، بغرض تعطيل عمل مؤسسات الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365