21 مارس.. محاكمة طالبين إخوان بتهمة المشاركة فى أعمال عنف بأسيوط

حددت النيابة العامة جلسة 21 مارس الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة طالبين من المنتمين لجماعة الإخوان، أمام محكمة جنح ثان أسيوط، لاتهامهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمشاركة فى أعمال شغب وتجمهر بمحافظة أسيوط.

والطالبان المتهمان الصادر بحقهما قرار الإحالة للمحاكمة هما كل من: أحمد عبد العال، الطالب بالفرقة الثالثة كلية الحقوق جامعة أسيوط، وعبد الرحمن أسامة عشماوى، الطالب بالصف الثالث الثانوى.

وأسندت جهات التحقيق للطالبين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، ومقاومة السلطات، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الطالبين بتاريخ 17 فبراير الماضى، وذكرت فى محضر التحريات المقدم للنيابة العامة أن المتهمين ينتميان إلى جماعة الإخوان، وأنهما شاركا فى أعمال عنف وشغب وتظاهرات مخالفة للقانون، بغرض تعطيل عمل مؤسسات الدولة.