النيابة تحقق مع عامل متهم بإدارة شقته لأعمال الدعارة بمنشـأة ناصر

تباشر نيابة منشأة ناصر برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، اليوم الخميس، التحقيق مع عامل متهم بإدارة شقته للأعمال المنافية للآداب.

كانت وردت معلومات لضباط إدارة حماية الآداب بالقاهرة مفادها قيام "السيد . أ . أ" عامل بإدارة الشقة مسكنه الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر للأعمال المنافية للآداب، وتسهيل واستغلال دعارة النسوة الساقطات المترددات على الشقة مسكنه نظير المال المتحصل عليه من الرجال راغبى المتعة المحرمة مقابل مبالغ مالية، يتحصل عليها نظير ذلك مخالفة لأحكام القانون.

وبإجراء التحريات والمراقبات السرية تأكدت صحة المعلومات، وأن المدعو سالف الذكر يقوم بالفعل بإدارة مسكنه للأعمال المنافية للآداب وتزعم شبكة للأعمال المنافية للآداب واستقبال الرجال راغبى المتعة المحرمة.

وبتقنين الإجراءات وبناء على إذن من النيابة العامة وبمداهمة الشقة، تم ضبط كل من "م.ف.م" مهندس معمارى، و"م.ح.ع" راقصة بالأفراح الشعبية، والمتهم صاحب الشقة، وبسؤال راغب المتعة اعترف باعتياده التردد على الشقة المتحرى عنها بغرض ممارسة الفحشاء مع النسوة المتواجدات بالشقة، وأنه قام بالفعل بممارسة الدعارة مع الراقصة المقبوض عليها نظير مبلغ مالى وقدره 150 جنيها، وبسؤال الثانية اعترفت باعتيادها ممارسة الدعارة مع الرجل راغبى المتعة الحرام المترددين على الشقة بتسهيل واستغلال من المدعو مالك الشقة بدون تمييز لقاء أجر تتحصل عليه بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهة مالك الشقة أقر بقيامه بتسهيل واستغلال دعارة المدعوة سالفة الذكر والنسوة الساقطات والزبائن من راغبى المتعة المحرمة، وإدارة الشقة محل الضبط للأعمال المنافية للآداب العامة، وبالكشف الفنى على الراقصة تبين سابقة اتهامها فى 5 قضايا آداب عامة وتبديد، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم عرضها على النيابة للتحقيق معها.