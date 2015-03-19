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دراسة: فيتامين "د" لا يفيد مرضى ارتفاع ضغط الدم

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دراسة: فيتامين "د" لا يفيد مرضى ارتفاع ضغط الدم دراسة: فيتامين "د" لا يفيد مرضى ارتفاع ضغط الدم
فيتامين "د" قد يساعد الجسم فى نواحٍ كثيرة، لكن تشير دراسة جديدة إلى أنه لا يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

• الأغذية التى تحتوى على فيتامين "D"
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>يلقب فيتامين "D" بـ"فيتامين الشمس"، لأن الجسم ينتج المواد الغذائية عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، ويمكن أيضا الحصول على فيتامين D من خلال بعض الأغذية مثل "البيض، والحليب، واللبن الزبادى، والتونة، وسمك السلمون والحبوب وعصير البرتقال".

وفى الدراسة الجديدة استعرض فريق البحث بقيادة الدكتور مايلز يتهام من جامعة دندى فى إسكتلندا بيانات من 46 تجربة سريرية التى تنطوى على أكثر من 4500 مشارك.

• فيتامين "D" لا يفيد مرضى الضغط
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>ووجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر مجلة "JAMA" بقسم الطب الباطنى، زيادة مستويات فيتامين D بالجسم ليس لها أى تأثير على أى من الأرقام العلوية أو السفلية فى قراءة ضغط الدم.

وأضاف الباحثون أن فيتامين "D" مهم جداً للأطفال الرضع، لأنه يساعد على الوقاية من الإصابة بالكساح ويساعد على نمو الأسنان سريعاً.

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