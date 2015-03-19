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خبراء بريطانيون ينصحون بتطعيم البدناء ضد الأنفلونزا مجانا

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خبراء بريطانيون ينصحون بتطعيم البدناء ضد الأنفلونزا مجانا خبراء بريطانيون ينصحون بتطعيم البدناء ضد الأنفلونزا مجانا
نصح مستشارون حكوميون فى بريطانيا، بتطعيم المواطنين أصحاب البدانة المفرطة ضد البرد سنويا مجانا، وذلك بعدما حذر خبراء من أن هذا المرض البسيط ربما يكون مهلكا بالنسبة لمن يعانون زيادة فى الوزن.

فقد توصل مستشارون حكوميون، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن برنامج التطعيم القومى فى بريطانيا والذى يشمل الفئات المعرضة للخطر يتعين أن يتسع ليشمل الأشخاص البدناء.

وقالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، إنها حصلت على دليل من الصحة العامة فى بريطانيا يشير إلى أن الأشخاص أصحاب البدانة المفرطة معرضون لخطر أكبر فى الإصابة بالمضاعفات والوفاة بسبب الأنفلونزا.

وأوضحوا أن الإصابة بالبرد أمر غير جيد، ولكن إن كانت صحة الشخص جيدة فسيتعافى منه خلال أسبوع، ولكن البدناء والذين يبلغ مؤشر كتل أجسامهم 30 أو أكثر يصبحون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات بحسب الخبراء.

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