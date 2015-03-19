تأثير اضطرابات النوم على مرضى السكر

اضطرابات النوم لها العديد من الآثار الضارة على صحة الإنسان، لكن كشف الباحثون أن مرضى السكر هم الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات اضطراب النوم من غيرهم.

وهذا ما يوضحه الدكتور هانى نعيم استشارى أمراض السكر والغدد الصماء أن هناك دراسات كثيرة توضح ارتفاع معدلات الإصابة بالسكر وصعوبة السيطرة عليه بين من يعانون من انسداد المجرى التنفسى أثناء النوم، والسبب وراء ذلك هو ارتفاع معدلات الكورتيزون والأدرينالين فى هؤلاء المرضى عن غيرهم، مشيرا إلى أن

معدلات الإصابة بمرض السكر ترتفع بين العاملين بالمهن الليلية.

تأثير الحرمان من النوم على مرضى السكر:

الأحماض الدهنية وتأثيرها على مرضى السكر:

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> يشير د.هانى نعيم إلى أنه قد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر وغيرهم عند الحرمان من النوم ترتفع معدلات الأحماض الدهنية فى الدم، ما يكون لها تأثير مباشر على الكبد والعضلات فهى تسبب مقاومة الأنسولين، ويكون الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة عن غيرهم.>يضيف استشارى أمراض السكر أن هذا التأثير يكون واضحا فى حالة خفض ساعات النوم إلى ٤ ساعات بعد اليوم الثالث، وبعد ثلاثة أيام من انتظام معدلات النوم يتراجع مستوى الأحماض الدهنية إلى معدلاتها الطبيعية، لافتا إلى أن الأحماض الدهنية سبب منفصل لمقاومة الجسم للأنسولين، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الكورتيزون والأدرينالين، لأنه فى حالة وجود هذه الأحماض دون أى عوامل أخرى تحدث زيادة فى مقاومة الجسم للأنسولين، ومن الأسباب التى تؤدى إلى زيادة الأحماض الدهنية التعرض للتوتر والضغط العصبى.

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