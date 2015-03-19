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بحث طبى: النظم الغذائية غير الصحية للطفل تؤثر على قلبه

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بحث طبى: النظم الغذائية غير الصحية للطفل تؤثر على قلبه بحث طبى: النظم الغذائية غير الصحية للطفل تؤثر على قلبه
كشف بحث طبى عن أن مراقبة النظام الغذائى للطفل يكون له تأثير إيجابى طويل الأمد على صحته فيما بعد.

وأوضح البحث الذى نشرته مجلة "الدورة الدموية على صحة القلب" أن كفاءة القلب قد تنخفض بشكل كبير مع السلوكيات غير الصحية فى مرحلة الطفولة.

وشدد الباحثون على أن أفضل ما يمكننا أن نفعله لأطفالنا هو اتخاذ خيارات صحية، وسيتم الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية أكثر خلال مرحلة البلوغ .
>وتوصل الباحثون إلى أن الحفاظ على سلامة وصحة القلب فى مرحلة منتصف العمر يساهم فى عيش الأشخاص فترة أطول، وبصحة أفضل.

كان الباحثون قد عكفوا على دراسة مؤشر كتلة الجسم بين عدد من الأطفال اتبعوا نظاما غذائيا صحيا، ليتم قياس مستوى الكوليسترول، وضغط الدم لدى مجموعة من الأطفال تراوحت أعمارهم من 2 إلى 11 عاما، وذلك خلال الفترة من عام 2003 -2010.

وأكدت المتابعة أن الأطفال الذين نجح أولياء أمورهم فى جعلهم يتبعون نظاما غذائيا صحيا كانوا الأكثر وقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية عند الكبر.

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مصر 365