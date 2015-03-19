طرق وقائية لتجنب الإصابة بمرض السكر

قد يجرى بعض الأشخاص تحليلاً لمستوى السكر فى الدم، وحال التأكد من أن النتيجة تشير لارتفاع نسبة السكر عن المستوى الطبيعى، يعد ذلك إنذارًا للإصابة بمرض السكر، كما أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يتبعوا بعض الطرق الوقاية لتجنب الإصابة بمرض السكر .

وفى هذا السياق توضح الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الأمراض الباطنية العامة والسكر بكلية طب قصر العينى، أن الأشخاص الذين يرتفع مستوى السكر لديهم عن المعدل الطبيعى، السكر صائم مابين 100 حتى 125، وفاطر مابين 140 حتى 199- وإذا ارتفعت النسبة عن ذلك يعد دليلاً على الإصابة بمرحلة ما قبل السكر.

وتشير د. إيناس شلتوت، إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكر، يجب أن يتبعوا بعض النصائح للوقاية من الإصابة بالمرض، كالاهتمام بإنقاص الوزن إذا كان زائدًا فيجب أن يتم نقصانه بنسبة 7% من الوزن الأساسى، وذلك عن طريق التقليل من تناول السكريات والمياه الغازية والعصائر والحلويات والدهون والمقليات.

وتوصى بضرورة تجنب تناول العيش الأبيض وممارسة الرياضة 30 دقيقة لمدة 5 أيام فى الأسبوع كالجرى والمشى السريع أو ممارسة الرياضة من خلال التريد ميل.

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