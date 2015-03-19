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بالفيديو.. آثار انفجار قنبلة بمركز شباب ناهيا بكرداسة (تحديث)

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بالفيديو.. آثار انفجار قنبلة بمركز شباب ناهيا بكرداسة (تحديث) بالفيديو.. آثار انفجار قنبلة بمركز شباب ناهيا بكرداسة (تحديث)
رصدت كاميرا “7 قناة اليوم السابع المصورة، آثار انفجار عبوة ناسفة، تم إلقائها على خفير ومواطن داخل غرفة بمركز شباب منطقة ناهيا بكرداسة أدت إلى مقتلهما.

وانتقل فريق من نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة لإجراء المعاينة حول انفجار عبوة ناسفة، تم إلقائها بمركز شباب منطقة ناهيا ببولاق الدكرور أدت إلى مقتل شخصين خفير بالمركز والآخر عامل فراشة.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن مجهولين ألقوا زجاجات مولوتوف داخل مركز شباب منطقة ناهيا، مما أدى إلى نشوب حريق بالمكان، كما قاموا بوضع عوبتين ناسفتين أدى انفجارهما إلى سقوط حائط على شخصين هما غفير بالمكان، وآخر عامل فراشة يقوم بعمله بعد انتهاء أحد الأفراح ليلة أمس.


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مصر 365

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