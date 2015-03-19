النيابة العامة تستأنف براءة ريهام سعيد وتحدد جلسة 29 أبريل لمحاكمتها

حددت النيابة العامة محكمة جلسة 29 ابريل القادم لنظر امام محكمة جنح مستأنف 6 اكتوبر لنظر الاستئناف المقام من النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببراءة الاعلامية ريهام سعيد من تهمة التعدي بالضرب على المخرج محمد ماهر .

كان شعبان سعيد محامي المجني عليه تقدم بتظلم للمكتب الفني للنائب العام مطالبا فيه النيابة العامة باستئناف حكم براءة ريهام سعيد من تهمة التعدي بالضرب على المجني عليه .

حيث ان محكمة اول درجة اصدرت حكمها دون الانتظار لورود شهادة من ادارة الامن بمدينة الانتاج الاعلامي تفيد وجود الاعلامية بداخل استويدهات قناة النهار و التصوير بداخلها وقت الواقعة خاصة ان دفاعها انكر ذلك امام المحكمة ..و ان دفاع المجني عليها استطاع الحصول على تلك الشهادة بعد صدور الحكم و قدمها دعما لتظلمه للنيابة العامة .