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النيابة العامة تستأنف براءة ريهام سعيد وتحدد جلسة 29 أبريل لمحاكمتها

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النيابة العامة تستأنف براءة ريهام سعيد وتحدد جلسة 29 أبريل لمحاكمتها النيابة العامة تستأنف براءة ريهام سعيد وتحدد جلسة 29 أبريل لمحاكمتها

ريهام سعيد

حددت النيابة العامة محكمة جلسة 29 ابريل القادم لنظر امام محكمة جنح مستأنف 6 اكتوبر لنظر الاستئناف المقام من النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببراءة الاعلامية ريهام سعيد من تهمة التعدي بالضرب على المخرج محمد ماهر .

كان شعبان سعيد محامي المجني عليه تقدم بتظلم للمكتب الفني للنائب العام مطالبا فيه النيابة العامة باستئناف حكم براءة ريهام سعيد من تهمة التعدي بالضرب على المجني عليه .

حيث ان محكمة اول درجة اصدرت حكمها دون الانتظار لورود شهادة من ادارة الامن بمدينة الانتاج الاعلامي تفيد وجود الاعلامية بداخل استويدهات قناة النهار و التصوير بداخلها وقت الواقعة خاصة ان دفاعها انكر ذلك امام المحكمة ..و ان دفاع المجني عليها استطاع الحصول على تلك الشهادة بعد صدور الحكم و قدمها دعما لتظلمه للنيابة العامة .

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