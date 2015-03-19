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صورة - ماسكيرانو تسبب في ضياع أجويرو لركلة الجزاء

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صورة - ماسكيرانو تسبب في ضياع أجويرو لركلة الجزاء صورة - ماسكيرانو تسبب في ضياع أجويرو لركلة الجزاء

نجح أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في التصدي لركلة جزاء من سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي في مباراة الفريقين يوم الأربعاء، لكن هذا لم يكن مجرد تألق من الألماني.

العديد من الصور انتشرت عقب نهاية المباراة، وأوضحت أن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة أخبر تير شتيجن بالمكان الذي سوف يسدد فيه مواطنه ركلة الجزاء.

وأكد ماسكيرانو في تصريحاته لصحيفة "ديلي ميل" أنه أخبر تير شتيجن بمكان تسديد أجويرو لركلة الجزاء، لأنه يعرف جيدا كيف يسددها مواطنه بسبب تواجدهما سويا مع الأرجنتيني.

واستطاع برشلونة التغلب على مانشستر سيتي بهدف دون رد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب عليه ذهابا بهدفين لهدف، ليتأهل لربع نهائي المسابقة للعام الثامن على التوالي.

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