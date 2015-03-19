تقرير- دي ماريا يطلب الرحيل من مانشستر يونايتد

يرغب آنخيل دي ماريا جناح مانشستر يونايتد الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري لعدم قدرته على التأقلم في المعيشة في إنجلترا.

دي ماريا انضم لليونايتد قادما من ريال مدريد بعقد يمتد لخمسة سنوات، مقابل رقم انتقال قياسي في تاريخ الأندية البريطانية يقدر بـ60 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية إلى أن اللاعب الأرجنتيني يجد صعوبة في التأقلم مع الفريق، وأن حادث السرقة الذي تعرض له منزله في وقت سابق جعله لا يرغب في إكمال تعاقده مع الفريق الإنجليزي، مما جعله يبلغ وكيل أعماله خورخي مينديز بالبحث له عن طريقة للخروج من النادي.

وأوضح التقرير أن كل من باريس سان جيرمان، وبرشلونة يتابعان موقف اللاعب من أجل محاولة الظفر بتوقيعه حال استطاع الرحيل بنهاية الموسم.