في_الكلاسيكو – صفقات مخطوفة.. نيمار الذي سأم مورينيو المماطلة

تأجج الغضب بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة على مر عقود طويلة لأسباب أخرى بعيدا عن إطار السياسة، مثل انتقال لاعب معين الى الغريم الآخر، لتلصق به تهمة الخيانة للأبد.

أبرز "الخونة" على الاطلاق كان البرتغالي لويس فيجو، الذي كان ملقبا بـ"عدو برشلونة الأول" بعدما كان معشوقهم في الماضي، قبل أن ينتزع منه مواطنه كريستيانو رونالدو اللقب، وذلك بعد انتقاله لريال مدريد عام 2000 ليصبح أغلى لاعب في العالم مقابل 60 مليون يورو.

وسعى كل فريق لانتقاء أفضل لاعبين في العالم وضمهم الى صفه بأغلى الأثمان من فرض نفوذه على الآخر، ولأجل ذلك لجأ كلاهما لحيل ملتوية وألاعيب مشروعة وغير مشروعة لسرقة النجوم بتقديم إغراءات وتنازلات.

ويستعرض هذا التقرير أبرز اللاعبين الذين كانوا على وشك الانتقال لريال أو لبرسا قبل أن يخطفه الآخر، مع سرد كواليس وأسرار كل صفقة.

وهذه الحلقة عن نيمار

الحبة الأخيرة في عنقود المواهب البرازيلية، النجم الأبرز لجيل السيليساو الحالي، البعض اعتبره فرقعة إعلامية وأن مستواه لا يرقى لعظماء منتخب الكناري القدامى، ويرى فيه استنساخا للاعبين مهاريين انطفأت جذوة نجوميتهم سريعا مثل دينيلسون وروبينيو، لكنه يثبت مع الوقت أنه أسطورة في طور التكوين تحتاج للصبر والنضج من أجل الانفجار.

ذاع صيته في بلاده بقميص فريق سانتوس، لاعب يملك جميع عناصر الجذب، مهارات فنية ومراوغات رائعة، قصات شعر غير تقليدية وشخصية مرحة تهوى الغناء والرقص كأي مواطن برازيلي، علاقات غرامية متعددة، فتى طائش داخل الملعب يستفز الخصوم.

ساعد في تسويقه وسائل الإعلام والنجوم القدامى في البرازيل، الذين صعقتهم فكرة انعدام الرمز قبل أشهر على انطلاق كأس العالم بعد هبوط أسهم كاكا ورونالدينيو، فوجدوا في نيمار البطل المخلص.

وصل صيت نيمار الى إسبانيا، وترددت الى اسماعه كثيرا النصيحة المكررة "اذا أردت أن تصبح الأفضل..اذهب الى أوروبا" وبالتحديد الى أرض مصارعي الثيران التي تحكم قبضتها على عالم كرة القدم في الاعوام الاخيرة.

تلويح اللاعب برغبته في الانتقال للقارة العجوز أعطى الضوء الأخضر لبدء الحرب الباردة بين القطبين المتناحرين ريال مدريد وبرشلونة، وخاصة في موسم 2011-2012 ، لكن اللاعب الصاعد قرر البقاء لموسم آخر مع سانتوس.

ازداد الحديث بشكل مبالغ فيه عن نيمار، الصحافة المدريدية تراهن على انتقاله للميرينجي، والصحافة الكتالونية تؤكد انضمامه للبلاوجرانا، ساندرو روسيل يتفاخر بعلاقاته الوطيدة بالمسئولين الرياضيين في البرازيل، وفلورنتينو بيريز يفتح خزائنه على مصراعيها.

ظل اللاعب يماطل وناديه يماطل، حتى سأم مدرب الريال السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، فاستشاط غضبا حين لاحقته أسئلة الصحفيين بشأن نيمار، مشددا على أن "أي لاعب في العالم يحلم باللعب في ريال مدريد، اللاعبون هم من يركضون وراء ريال، وليس ريال الذي يركض وراء اللاعبين".

كانت تلك إشارة من مورينيو بأنه أغلق الابواب أمام نيمار.

في الوقت ذاته كان نيمار يمتدح بشدة برشلونة ونجومه أمثال ميسي وشابي وإنيستا، والتقاهم وجها لوجه في نهائي مونديال الأندية 2012 ورحب الجميع ضمنيا بوصوله للقلعة الكتالونية بمباركة مواطنه داني ألفيش.

قبل انطلاق كأس القارات بايام، فتح سانتوس المزاد على نيمار بين ريال وبرسا، ورغم أن الأول قدم عرضا ماليا أكبر، الا أن رغبة اللاعب حسمت انتقاله للثاني، في صفقة حملت الكثير من شبهات الفساد وأجبرت روسيل على الاستقالة وسيحاكم بارتوميو بسببها.