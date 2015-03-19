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سبورتنج لشبونة يحاول ضم كوكا.. وريو أفي يلمح بعرض أوروبي أقوى

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سبورتنج لشبونة يحاول ضم كوكا.. وريو أفي يلمح بعرض أوروبي أقوى سبورتنج لشبونة يحاول ضم كوكا.. وريو أفي يلمح بعرض أوروبي أقوى

يرغب نادي سبورتنج لشبونة في ضم المهاجم المصري ولاعب ريو أفي أحمد حسن "كوكا" خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد التألق الذي يعيشه الأخير في الفترة الحالية.

كوكا يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري البرتغالي برصيد 12 هدفا، بالتساوي مع رودريجو ليما لاعب بنفيكا، وبفارق خمسة أهداف عن المتصدر ومهاجم بورتو جاكسون مارتينيز.

هذا التألق الواضح لكوكا، ساهم في احتلال ريو آفي للمركز الثامن في جدول الدوري بفارق سبع نقاط عن الخامس والمؤهل بصاحبه للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

بالإضافة إلى تسجيله هدفين في مسابقة الكأس، ليساهم في وصول فريقه لنصف النهائي، ويلاقي سبورتنج براجا.

وأشارت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية إلى أن سبورتنج لشبونة كان يرغب في ضم كوكا في سوق الانتقالات الشتوية الماضية مقابل دفع 900 ألف يورو مع إعارة ثلاثة لاعبين لريو أفي.

لكن رئيس نادي ريو أفي أنطونيو كامبوس رفض العرض، مؤكدا أن لديه عروضا ذات قيمة أعلى من أندية أوروبية أخرى، لم يتم تحديد اسمها.

وأوضح في تصريحاته لإذاعة "رينيسانس" البرتغالية"من الصعب الوصول لاتفاق مع سبورتنج، العرض المقدم بعيد جدا عن مختلف العروض الأخرى التي نملكها من حيث القيمة المادية".

وأكمل"مع كامل احترامي لسبورتنج، لكن لا يوجد أي اتفاق حول التفاصيل المادية للصفقة حتى الآن".

ولكن هذا الرفض لم يجعل لشبونة يستسلم، حيث سوف يعود مرة أخرى للتفاوض مع إدارة ريو أفي في الصيف المقبل من أجل ضم اللاعب المصري، في ظل وجود رغبة قوية منه في الانضمام إلى سبورتنج كما أشارت صحيفة "أوجوجو".

جدير بالذكر أن كوكا لديه عقدا مع ريو أفي يبقيه مع الفريق حتى صيف عام 2016.

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