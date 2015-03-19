علامة كروشياني تكشف عن مجموعة أساور ZODIAC BRACELETS الجديدة

علامة Cruciani C تطلق مجموعة جديدة من الأساور الحصرية تحت اسم ZODIAC BRACELETS و تمثل أساور CRUCIANI الـ 12 الجديدة والمستوحاة من الأبراج الفلكية خصائص كل منا وفقاً لهذه الأبراج.

وسيحدد كل سوار من هذه المجموعة الحصرية خصائص شخصية من تلبسه. وتأتي قطع التشكيلة (التي سميت كل واحدة منها باسم أحد الأبراج الفلكية الـ 12) بألوان مستوحاة من الليل، يتصدرها الأزرق الكحلي والفاتح واللون الذهبي، وهي قطع الإكسسوارات المثالية لتظهري رونقك وشخصيتك المتفردة من خلالها.

تتوفر هذه الأساور في جميع متاجر CRUCIANI و Cruciani C بأسعار اعتباراً من 250 درهماً.