50 مخالفة و100 إنذار لمنافذ بيع في عجمان

غرم مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان أحد منافذ البيع الكبرى 50 ألف درهم نتيجة بيعه حفاظات منتهية التاريخ وغير مخصصة للبيع ، كما استبدل غلافها بغلاف تسويقي آخر الأمر الذي يعد غشاً تجارياً.

وأكد الشيخ سلطان بن صقر النعيمي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان أن مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان كثف من حملاته التفتيشية على منافذ البيع الكبرى وذلك للتأكد من مدى التزامها بمقررات الاجتماع الأخير مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الذي عقد في عجمان بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، إضافة إلى التفتيش على مكاتب خدمات توريد العمالة وصالونات التجميل للسيدات، حيث تمخض عنها تحرير عدد من المخالفات والانذارات لمحال لم تلتزم بتثبيت الأسعار أمام السلع المعروضة للبيع، كما حرر مكتب الاقتصاد في عجمان منذ بداية العام 50 مخالفة و100 إنذار، واستقبل في الفترة ذاتها 225 شكوى متنوعة منها 50 % شكاوى هروب ضد خدم المنازل.

خطة

وقال النعيمي: إن الجولة التفتيشية التي قام بها مكتب الاقتصاد في عجمان جاءت في إطار الخطة المرسومة بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومتابعة محمد عبد العزيز الشحي المدير العام للوزارة من أجل الوقوف على مدى تطبيق المحال التجارية لقرارات وزارة الاقتصاد بضرورة عدم استغلال الجمهور المستهلك وتثبيت الأسعار على البضائع بصورة واضحة،

والتأكد من مدى تثبيتها لشاشات العرض التي تم الاتفاق عليها من قبل وتوزيعها ووضعها في أماكن بارزة تسهل من ملاحظتها والاطلاع على كافة النشرات التي تبثها.

وأكد مدير مكتب الاقتصاد في عجمان ورود 200 شكوى متنوعة لحماية المستهلك في عجمان من مستهلكين منذ بداية العام الجاري ضد مكاتب استجلاب العمالة المنزلية ومحال بيع المكيفات والثلاجات وصيانة المباني والمقاولات ومكاتب السفريات ومحال بيع قطع الغيار والهواتف المتحركة ،إضافة إلى شكاوى سوق الخضر والفواكه ومنافذ البيع الكبرى تم التحقق والنظر فيها جميعها بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى مخاطبة كافة مكاتب خدمات توريد العمالة بناء على شكاوى وردت من جمهور المستهلك تتجاوز نسبتها 50 % من الشكاوى الواردة للمكتب عبر الهاتف والبريد الإلكتروني تفيد بتفاوت الأسعار في تلك المحال، إضافة إلى هروب العمالة.

مراقبة

وقال جاسم صالح عبدالله رئيس وحدة الرقابة وحماية المستهلك في مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان: إن المكتب وضع خطة سينفذها خلال رمضان المقبل بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والبلدية لمراقبة البقالات الصغيرة ومنعها من بيع السلع بأسعار مرتفعة.

مناشدة

ناشد جاسم عبدالله جمهور المستهلكين شراء احتياجاتهم من منافذ البيع الكبرى والجمعيات المنتشرة في الإمارة لأنها توفر خيارات متعددة للمتسوقين وتبيع بأسعار أرخص وتطرح عروضاً وحسومات متنوعة، مبيناً أنه خلال الجولة التي قام بها مفتشو المكتب الاسبوع الماضي تم مخالفة بعض محال بيع الخضر والفاكهة التي لم تلتزم بقرارات الوزارة وذلك بتثبيت الأسعار على المنتج ووضعها بصورة بارزة ، والبيع بأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر مع مخالفتها النشاط الممنوح لها.