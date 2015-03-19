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مركز النيل بالسويس ينظم ندوة حول أساليب تطوير التعليم

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مركز النيل بالسويس ينظم ندوة حول أساليب تطوير التعليم مركز النيل بالسويس ينظم ندوة حول أساليب تطوير التعليم

صورة أرشيفية

نظم مركز النيل للاعلام بالسويس، ندوة، اليوم الأربعاء، حول أساليب تطوير التعليم الفنى وربطه بسوق العمل بهدف نشر الثقافة والوعى بأساليب تطوير التعليم الفنى بالسويس.

وحاضر بالجلسة الأولى باللقاء عبد الحافظ وحيد – وكيل اول وزاره التعليم بالسويس وتحدث فى الجلسه الثانية محمد عزب – مدير عام التعليم الفنى بالسويس وحضر الحلقة مدرسى ومدريرى ووكلاء التعليم الفنى والشركات الصناعية.

ودارات الجلسات حول أن أهم التحديات التى تواجه التعليم الفنى هو ضرورة إدخال تقينات حديثة لربط المناهج بسوق العمل لجذب الطلاب للالتحاق بالكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية ووضع رؤية لتطوير التعليم الفنى التكتولوجى من خلال مفهوم متكامل للتعليم والتدريب فى جميع المجالات تحت إدارة واحدة والتحدى الاكبر الذى يواجه استيراتيجية التطوير هو النظره المجتمعية المتدنية لخريجى التعليم الفنى والذى تحمل لسنوات طويلة استيعاب اعداد متزايدة من الطلاب حتى أصبح هناك فجوة بين الخريج وسوق العمل وخريجى التعليم الفنى .

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