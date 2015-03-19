عضو اللجنة الفنية بـ"خلية الماريوت": "لم أكتب تقريرا والأحراز ممنتجة"

فجر مهندس الاستديو كمال محمد كمال شاهد الإثبات وعضو اللجنة الفنية السابقة والمشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتفريغ الأسطوانات والأحراز الخاصة بقضية "خلية الماريوت" مفاجأة من العيار الثقيل أمام المحكمة، وذلك عقب تأكيده أنه لم يشاهد المادة الأصلية للأحراز وما شاهده كان مادة فيلمية ممنتجة، كما نفى الشاهد قيامه بكتابة أن ما جاء بالأحراز أخبار كاذبة وتمس الأمن القومى المصرى فى تقريره، فعقب القاضى عليه قائلا: "أمال مين اللى كتب التقارير دى"، فرد الشاهد "معرفش".

وأضاف الشاهد أنه تسلم الأحراز من نيابة أمن الدولة لفضها، وبسؤاله عن مدى خطورة تلك المواد بالأمن القومى للبلاد، شدد الشاهد على عدم وجود أية مواد بتلك الأحراز قد تمس الأمن القومى أو تعرضه للخطر، وهو ما علق عليه القاضى قائلًا للشاهد "أمال ليه كاتبين فى تقريركم إن الأحراز فيها مواد تضر بالأمن القومى"، ليكتفى الشاهد من جانبه بالتزام الصمت.

جاء ذلك أثناء سماع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لشهود الإثبات بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

"جنايات القاهرة" تفض الأحراز فى محاكمة محمد فهمى بـ"خلية الماريوت"

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