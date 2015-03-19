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وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش بوضع زهور على النصب التذكارى بذكرى تحرير طابا

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وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش بوضع زهور على النصب التذكارى بذكرى تحرير طابا وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش بوضع زهور على النصب التذكارى بذكرى تحرير طابا
أناب الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول لشهداء القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير طابا.

وقام اللواء أركان حرب محمد الشحات، قائد الجيش الثانى الميدانى، يرافقة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثانى وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

كما قام اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى يرافقه اللواء العربى السروى محافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميدانى.

بينما قام اللواء أركان حرب توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية العسكرية، يرافقة الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة ومدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.

ووضع اللواء أركان حرب محمد مصرى قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح ومدير الأمن، أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية.
>وقام اللواء أركان حرب محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية يرافقة السيد هانى المسيرى محافظ الاسكندرية ومدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية .

كما وضع اللواء أركان حرب يحى الحميلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط ومدير الامن أكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة .

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