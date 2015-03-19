وزيرة القوى العاملة من بنى سويف: تدريب خريجى المدارس الصناعية للعمل بالمصانع (تحديث)

أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزير القوى العاملة والهجرة، أن مراكز التدريب المهنى بالمحافظات تقوم بتدريب خريجى المدارس الصناعية للعمل بالمصانع، مشيرة إلى أن الهدف من تلك المراكز هو استخراج كوادر تكون قادرة على إثراء السوق المحلى.

وأضافت عشرى خلال زيارتها لبنى سويف أن مراكز التدريب المهنى بالمحافظات تضم ورش تفصيل وخياطة ومعمل لغات لتعليم المصطلحات المهنية الخاصة بالحرف والمهن، وورشا للزخرفة والدهانات ومركز تدريب إدارى لموظفى القوى العاملة.

>كما أكدت وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة بصدد التفكير فى إنشاء مستشفى للعمالة غير المنتظمة أو التفكير فى التعاقد مع مستشفى جاهز لتقديم الخدمة الطبية لهذه الشريحة المهمشة والتى لم تلق الرعاية المطلوبة حتى الآن.

وأشارت وزيرة القوى العاملة والهجرة، إلى تفعيل التعاون بين المحافظة من خلال توفير فرص عمل بالمناطق الصناعية وتدريب المتقدمين لهذه الوظائف بمراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة.