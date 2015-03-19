وزير الزراعة: تلقيت اتصالًا من الرئيس لإطلاعه على نتائج العمل بقرية الأمل

صرح الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بأنه تلقى صباح اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاطمئنان على نتائج العمل بقرية الأمل.

وقال هلال للصحفيين، فور وصوله محافظة الإسماعيلية فى أول جولة تفقدية له بعد توليه منصبه، إن الرئيس السيسى سأله عن أخبار الإسماعيلية وقرية الأمل التى يوليها اهتماما خاصا، موضحًا أن الرئيس السيسى أعرب فى الاتصال عن أمله فى أن تصبح قرية "الأمل" نموذجا لباقى القرى فى مشروع المليون فدان الذى يمثل المرحلة الأولى لمبادرته لاستصلاح 4 ملايين فدان.

وبدأ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الخميس، جولة تفقدية لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه خلالها اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، لمتابعة مشروعات التنمية الزراعية وحل مشاكل المزارعين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يضع تحقيق الأمن الغذائى والنهوض بالفلاح المصرى على قائمة أولوياته.

وتشمل الجولة زيارة قرية "الأمل" بمحافظة الإسماعيلية لتفقد الأعمال الجارية لإحياء هذا المشروع الذى سيدار كأول شركة مساهمة لتملك الأراضى للشباب فى مصر. وتقع القرية شرق البحيرات التابعة إداريا لمحافظة الإسماعيلية الواقعة شرق قناة السويس، والبالغة مساحتها نحو أربعة آلاف فدان.

كما تشمل جولة الوزير عددا من مشروعات الزراعة والرى من بينها زيارة مشروع تطوير النظم الزراعية بالقنطرة شرق، ومبنى مشروع تطوير النظم الزراعية، ومحطة البحوث الزراعية.

>وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلنت مؤخرا أنه تم الانتهاء من استكمال، وإنجاز أكثر من 80% من مشروع قرية "الأمل" بالإسماعيلية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين من شباب الخريجين وصغار المزارعين. وسيتم طرح أراضى المشروع على من تنطبق عليه الاشتراطات من خلال أسهم تساوى 5 أفدنة".

ويجرى العمل حاليا لتأهيل واستكمال البنية التحتية، فيما تم الانتهاء من تجهيز 200 فدان صوب، فيما يجرى استكمال 130 صوبة أخرى بإمكانيات وتقنيات عالية، وحددت الضوابط والاشتراطات حق الانتفاع بالأسهم، ولا يجوز للمستفيدين (أصحاب الأسهم) الانسحاب من الشركة من تلقاء أنفسهم، ولكن من خلال قواعد تنظم إعادة توزيع الأسهم لصالح باقى الأعضاء وبالسعر الذى تحدده إدارة المشروع.