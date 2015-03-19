أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... حبيت الغناء بسبب والدتي ويغني " الليل يا ليلى " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبهر الجميع وتغني " هندي " و " إيطالي " -
ترامب يشيد بدور الأردن في مواجهة تنظيم داعش -
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة -
موجز أخبار مصراوي-5/4/2017 -
فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الزراعة: تلقيت اتصالًا من الرئيس لإطلاعه على نتائج العمل بقرية الأمل

Google+ Print
وزير الزراعة: تلقيت اتصالًا من الرئيس لإطلاعه على نتائج العمل بقرية الأمل وزير الزراعة: تلقيت اتصالًا من الرئيس لإطلاعه على نتائج العمل بقرية الأمل
صرح الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بأنه تلقى صباح اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاطمئنان على نتائج العمل بقرية الأمل.

وقال هلال للصحفيين، فور وصوله محافظة الإسماعيلية فى أول جولة تفقدية له بعد توليه منصبه، إن الرئيس السيسى سأله عن أخبار الإسماعيلية وقرية الأمل التى يوليها اهتماما خاصا، موضحًا أن الرئيس السيسى أعرب فى الاتصال عن أمله فى أن تصبح قرية "الأمل" نموذجا لباقى القرى فى مشروع المليون فدان الذى يمثل المرحلة الأولى لمبادرته لاستصلاح 4 ملايين فدان.

وبدأ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الخميس، جولة تفقدية لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه خلالها اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، لمتابعة مشروعات التنمية الزراعية وحل مشاكل المزارعين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يضع تحقيق الأمن الغذائى والنهوض بالفلاح المصرى على قائمة أولوياته.

وتشمل الجولة زيارة قرية "الأمل" بمحافظة الإسماعيلية لتفقد الأعمال الجارية لإحياء هذا المشروع الذى سيدار كأول شركة مساهمة لتملك الأراضى للشباب فى . وتقع القرية شرق البحيرات التابعة إداريا لمحافظة الإسماعيلية الواقعة شرق قناة السويس، والبالغة مساحتها نحو أربعة آلاف فدان.

كما تشمل جولة الوزير عددا من مشروعات الزراعة والرى من بينها زيارة مشروع تطوير النظم الزراعية بالقنطرة شرق، ومبنى مشروع تطوير النظم الزراعية، ومحطة البحوث الزراعية.
>وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلنت مؤخرا أنه تم الانتهاء من استكمال، وإنجاز أكثر من 80% من مشروع قرية "الأمل" بالإسماعيلية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين من شباب الخريجين وصغار المزارعين. وسيتم طرح أراضى المشروع على من تنطبق عليه الاشتراطات من خلال أسهم تساوى 5 أفدنة".

ويجرى العمل حاليا لتأهيل واستكمال البنية التحتية، فيما تم الانتهاء من تجهيز 200 فدان صوب، فيما يجرى استكمال 130 صوبة أخرى بإمكانيات وتقنيات عالية، وحددت الضوابط والاشتراطات حق الانتفاع بالأسهم، ولا يجوز للمستفيدين (أصحاب الأسهم) الانسحاب من الشركة من تلقاء أنفسهم، ولكن من خلال قواعد تنظم إعادة توزيع الأسهم لصالح باقى الأعضاء وبالسعر الذى تحدده إدارة المشروع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها