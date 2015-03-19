وكيل وزارة التضامن بأسيوط: 4500 متقدم لحج الجمعيات الأهلية بالمحافظة

أكد محمد فؤاد وكيل وزارة التضامن بأسيوط، على أن إجمالى عدد المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة هذا العام بلغ 4500 متقدم حتى موعد إغلاق باب التقدم عن طريق 141 جمعية أهلية .

وأضاف وكيل وزارة التضامن أن عدد التأشيرات الممنوحة للمحافظة هذا العام 370 تأشيرة لحجاج المستوى الثانى، مشيراً إلى أن القرعة العلنية ستجرى فى وزارة التضامن الاجتماعى فى شهر أبريل القادم على أن يبدأ سفر الأفواج فى شهر سبتمبر 2015م، مشيراً إلى أن الوزارة لم تعلن حتى الآن تكاليف السفر والنفقات الخاصة بمشاعر الحج والإقامة .

وأكد أن إجراء القرعة سيتم بشفافية دون تدخل أو محسوبية أو أى استثناء، خاصة أنها تجرى عن طريق استخدام الحاسب الآلى، وذلك بعد تسجيل أسماء جميع المتقدمين بمختلف مراكز المحافظة، مضيفاً أن المحافظة تساهم بكافة مؤسساتها لتقديم الرعاية الكاملة للحجاج وتلبية أى طلبات لهم وحل المشكلات التى قد تواجههم أثناء أداء المناسك .