مقتل 3 متهمين وإصابة شرطى خلال مطاردة بالرصاص مع تشكيل عصابى بالقليوبية

شهدت قرية نوى بشبين القناطر فى القليوبية، تبادلا لإطلاق الرصاص بين قوات الأمن و3 متهمين بتشكيل عصابى، أسفرت عن مقتل 3 من المتهمين، وإصابة رقيب شرطة وضبط وبحوزتهم أسلحة نارية.

وكانت المعلومات السرية وردت للمقدم أحمد عبدالعاطى رئيس مباحث مركز شبين القناطر تفيد بتواجد كل من "أحمد.ب" 24 سنة، و"محمد.ا" 23 سنة عاطل، وشخص ثالث بقرية نوى دائرة المركز، تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية.

وعلى الفور تم إعداد مأمورية لاستهدافهم وفور وصول القوات للمكان وما أن شاهد المتهمون القوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم مما جعل الضباط والقوات المرافقة لمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية نتج عن ذلك إصابة الرقيب سرى محمد السيد رضوان من قوة وحدة مباحث مركز شبين القناطر برش خرطوش بالجانب الأيمن، ومصرع المتهمين الثلاثة بطلقات نارية متفرقة بالجسم وضبط بحوزتهم 2 سلاح نارى بندقية آلية و3 خزن بداخلها 41 طلقة من ذات العيار وسلاح نارى بندقية خرطوش تركى وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 250 جراما ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.