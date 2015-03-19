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قاضى"خلية الماريوت" يعفى شاهدين من غرامة سابقة والدفاع يستغنى عن شهادتهما

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قاضى"خلية الماريوت" يعفى شاهدين من غرامة سابقة والدفاع يستغنى عن شهادتهما قاضى"خلية الماريوت" يعفى شاهدين من غرامة سابقة والدفاع يستغنى عن شهادتهما
قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أثناء نظر قضية "خلية الماريوت" اليوم الخميس، إعفاء ضابطين من قطاع الأمن الوطنى من شهود الإثبات من الغرامة التى قررها عليهما بالجلسة السابقة، كما تنازل دفاع المتهمين عن سماع شهادتهما بالقضية.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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