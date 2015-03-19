"مرور الجيزة" يضبط 68 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال أسبوعين

كثفت الإدارة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور، حملاتها على المحاور والشوارع الرئيسية بالمحافظة، لضبط المخالفات المرورية ومتابعة حركة سير المركبات باشراف اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة والعمل على رفع أى إشغالات تعيق حركة المرور بكافة الميادين.

واسفرت الحملات المرورية التى شنتها الإدارة خلال الأسبوعين الماضيين عن ضبط 68967 مخالفة مرورية منها 111 مخالفة سير عكس الاتجاه و907 مخالفة لسيارات بدون قيادة و159 سيارة تم حجزها و310 دراجة بخارية تم حجزها لعد توافر شروط التراخيص.