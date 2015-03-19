القبض على المتهمين بقتل سائق "توك توك" فى بنى عبيد بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية، من التوصل إلى مرتكبى جريمة قتل سائق "توك توك" بمركز بنى عبيد وسرقة التوك توك الخاص به.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بتمكن فريق البحث المشكل للكشف عن جريمة قتل وسرقة توك توك بمركز بنى عبيد، حيث تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة وهم رزق عطية على "18 سنة" والمقيم بقرية حانوت التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، والمحبوس فى قضية شروع بالقتل وسرقة بالإكراه، والثانى محمود عبد البديع أبو الفضل "18 سنة"، ومقيم بقرية بذات الناحية، والثالث حسن عبد الغفار ومقيم قرية أبو داود الصباغ التابعة لمركز تمى الامديد، وتم ضبط المتهم الأول والثانى ولازال الثالث هاربا، واعترف المتهمون بقتل سائق التوك توك وسرقته.

يذكر أن سائق توك توك بمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، لقى مصرعه على يد مجهولين بإحدى الطرق الزراعية المؤدية إلى قرية أبو المعاطى الباز، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة محمود المغاورى عبد الرازق "35 سنة – سائق توك توك"، ومقيم بقرية الزهيرى ببنى عبيد، جثة هامدة ملقاة على الأرض، وغارقا فى دمائه، إثر إصابته بضربة سكين حادة على رأسه أدت إلى مصرعه فى الحال.

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