ضبط عاطل سرق سيارة من صاحب محل ملابس وطلب 15 ألف جنيه لإعادتها بالنزهة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لسرقته سيارة صاحب محل ملابس بالنزهة، وطلب مبلغ 15 ألف جنيه مقابل إعادتها له، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة النزهة بلاغاً من "سيف.أ.ع" 21 سنة صاحب محل ملابس، أفاد فيه باكتشافه سرقة سيارته رقم (ص هـ ص 839)، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول مفاده طلب مبلغ 15 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة، وتمت مجاراة الجانى وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها، وتبين أنه يدعى "أحمد.ى.ع" 28 سنة عاطل، وبمواجهته اعترف بسرقته للسيارة بالاشتراك مع أخر ويدعى "محمد.ع.ح" - جار ضبطه - بأسلوب المفتاح المصطنع، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهم الهارب.