رفع جلسة محاكمة مراسلى الجزيرة بـ"خلية الماريوت" للاستراحة

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة محمد فهمى صحفى الجزيرة و6 آخرين من مراسلى القناة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، للاستراحة.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.