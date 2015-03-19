إقالة رئيس مجلس إدارة شركة الكوك بعد منعه من دخول الشركة 4 أشهر

أكدت مصادر بشركة الكوك بحلوان، أن المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أصدر قراراً بإقالة المهندس محمد موسى، رئيس الشركة، الذى لم يدخلها من مطلع شهر ديسمبر 2014، بسبب اعتصام العمال ومحاصرة مكتبه، ومطالبتهم بإقالته لتصفية الحسابات مع عدد من قيادات العمال، ولعدم صرف الأرباح.

وقالت المصادر، فى تصريحات صحفية، إن المهندس محمد موسى لم يدخل الشركة منذ وقتها حتى إقالته رسميا اليوم، وسط حالة من الفرح بين العمال فى الشركة لتحقيق مطلبهم.

وأكدت المصادر أنه تم تعيين المهندس شحاتة مخيمر رئيساً للشركة، رغم خروجه لمعاش منذ شهر لحين عقد جمعية عمومية للشركة.

وكان أكثر من 2000 عامل بشركة الكوك المصرية اعتصموا مطلع شهر ديسمبر الماضى بمقر الشركة بحلوان، للمطالبة بصرف الحافز السنوى "الأرباح السنوية" بواقع تسعة أشهر ونصف، والتي وعدت الحكومة بصرفها عقب اعتصام العمال فى 9 نوفمبر الماضى، حيث قامت الشركة القابضة وقتها بصرف أربعة أشهر فقط من مستحقات العاملين التي تبلغ 13.5 شهر، مع الوعد بصرف باقي المستحقات.

وطالب العمال، فى بيان لهم بإقالة رئيس مجلس الإدارة الذى قام عقب اعتصام العاملين فى شهرى إبريل ويونيو الماضيين، بتنفيذ خطة للتنكيل بالقيادات العمالية التي قادت اعتصام العاملين،وتحويل كل من صبحي بدير، وطه فؤاد، ومحمد عبد الحليم وهم أعضاء اللجنة النقابية بالشركة إلى النيابة الإدارية بتهمة تحريض العمال على الإضراب ، وتم مجازاتهم.

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