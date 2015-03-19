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ضبط 2 اشتركا وآخرون فى سرقة 13مليون ونصف من سيارة نقل أموال بمصر الجديدة

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ضبط 2 اشتركا وآخرون فى سرقة 13مليون ونصف من سيارة نقل أموال بمصر الجديدة ضبط 2 اشتركا وآخرون فى سرقة 13مليون ونصف من سيارة نقل أموال بمصر الجديدة
نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط 2 من مرتكبى واقعة السطو المسلح على سيارة نقل أموال فى أكتوبر الماضى، وسرقا 13 مليونا و500 ألف جنيه منها، بمصر الجديدة، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى مباحث القاهرة بلاغا من أفراد أمن إحدى شركات الحراسة ونقل الأموال أفادوا فيه بأنهم عقب استلامهم مبلغ مالى قدره ( 13 مليونا و500 ألف جنيه ) من إحدى شركات الصرافة بدائرة قسم شرطة الجديدة لتسليمها لفرع الشركة بدائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا، ووضعها داخل السيارة رقم (ج ك ب 829 مصر ) ملك الشركة عملهم، وسيرهم بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم، اعترضت طريقهم 3 سيارات ملاكى، وترجل منهم 12 شخصا وهددوهم بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم، وقاد أحدهم سيارة الشركة صحبتهم حتى منطقة الشارع الجديد بدائرة القسم، وأغلقوا السيارة عليهم واستولوا على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار بالسيارات الثلاثة.

وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "أحمد.ع.م" وشهرته "كيمو جارد" 27 سنة فرد أمن خاص، و"محمد.ى.أ" 37 سنة صاحب محل قطع غيار سيارات، وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم استهداف المتهمين وضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع عدد من العناصر الإجرامية (تم تحديدهم وجارى العمل على سرعة ضبطهم)، وأضافا بأنهما وباقى المتهمين وعدد من أفراد أمن الشركة نظراً لترددهم على صالة جيم ملك أحدهم، علموا بقيام شركة نقل الأموال المجنى عليها بنقل مبالغ مالية كبيرة إلى محافظات مختلفة فخططوا للاستيلاء على تلك الأموال، وتنفيذاً لذلك قاموا بتتبع ورصد خطوط سير سيارات الشركة.

وأضاف المتهمون أمام اللواء خالد يحيى مدير مباحث القاهرة أنهم بتاريخ الواقعة استوقفوا السيارة بطريق الأوتوستراد باستخدام 3 سيارات (جارى ضبطهم )، واستولوا على المبلغ المالى، وفروا هاربين إلى أن تم ضبطهم، وأقر الأول بتحصله على مبلغ مالى قدره ( 150 ألف جنيه ) قام بإيداعه بأحد البنوك، والثانى على مبلغ مالى قدره (250 ألف جنيه ) أنفقهم على شراء شقتين بدائرة قسم شرطة أول السلام، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى العرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهمين الهاربين والمبلغ المالى المستولى عليه والسلاح والسيارات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
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