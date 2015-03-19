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ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و94 هاربا من تنفيذ أحكام بالبحيرة

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ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و94 هاربا من تنفيذ أحكام بالبحيرة ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و94 هاربا من تنفيذ أحكام بالبحيرة
قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم الخميس، حملة أمنية لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث عن ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية بينهم 4 بنادق آلية وخرطوش، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، كما تم ضبط 94 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الحملة من ضبط مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الإتجــــاه وإنتهـاء رخصـة قيـادة.

شارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة و العميد هشام والى، مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث .

فى سياق آخر، شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم الخميس، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط المدير المسئول عن مصنع مبيدات (كيما) كائن بالمنطقة الصناعية بغرب النوبارية لحيازته كمية (10.280) طن مبيدات ومواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات، وتحرر المحضر 498/2015 جنح قسم غرب النوبارية.

كما تم ضبط رئيس فرع شركة الجملة بإدفينا مركز رشيد لحيازته كمية ( 2.100 ) طن مكرونة منتهية الصلاحية، وتحرر المحضر 1766/2015جنح مركز رشيد، وقائد السيارة رقم ب ر ج 5368 (فنظاس) ومقيم بقرية الكريونى مركز إيتاى البارود لقيامه بتجميع كمية وقدرها 8000 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء.

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مصر 365

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