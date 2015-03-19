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إصابة 8 بينهم أمين شرطة أثناء إخماد حريق بمدينة بنى سويف الجديدة

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إصابة 8 بينهم أمين شرطة أثناء إخماد حريق بمدينة بنى سويف الجديدة إصابة 8 بينهم أمين شرطة أثناء إخماد حريق بمدينة بنى سويف الجديدة
تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من إخماد حريق اندلع داخل شقة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم أمين شرطة من قوات الإطفاء وأحد الأهالى، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمد أبوطالب مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارا من العميد سامى توفيق مدير شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة بالدور الثالث فى عمارة 18 بمساكن سوزان بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

وانتقل النقباء محمد المسلمانى ومحمود الشحات وعامر إبراهيم من إدارة الحماية المدنية، وبرفقتهم سيارتى إطفاء وإسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة بالتعاون مع الأهالى بعد أن أتت النيران على معظم محتويات الشقة.

وأسفر الحريق عن إصابه كل من سونا عبدالملك رياض "35 سنة" ربة منزل، وبشرى خليل بشرى 74 سنة معاش، فادى عزيز خليل 5 سنوات، ريم عزيز خليل 4 سنوات بدرجات مختلفة من الحريق، وعلى محمد خليل 45 سنة منجد، بشاى رومانى منير 6 سنوات، بولا رومانى 4 سنوات، مصطفى محمود رمضان 42 سنة، وخلف سيد عبدالعزيز 43 سنة أمين شرطة من قوات الإطفاء.

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مصر 365