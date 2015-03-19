ضبط 100 كيلو بانجو بحوزة تاجرى مخدرات بنجع حمادى

ألقت وحدة مباحث نجع حمادى، برئاسة المقدم أسامة الشيخ، القبض على تاجرى مخدرات بحوزتهما 100 كيلو من نبات بانجو المخدر.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بتمكن النقيب هشام عمران، معاون وحدة مباحث نجع حمادى، والقوة المرافقة له، من ضبط "حامد.ش.ح" 20 عامًا، و"أحمد.ش.م" 26 عامًا أثناء قيادتهما السيارة رقم 21697 ملاكى قنا، على طريق مصر- أسوان الشرقى الزراعى بالقرب من كمين الشعانية بنجع حمادى، وعثر بحوزتهما على 100 كجم من البانجو قبل ترويجها على عملائهما بمحافظات الصعيد، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.