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الكسب غير المشروع يواصل التحقيق فى اتهام أحمد عز بتضخم ثروته

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الكسب غير المشروع يواصل التحقيق فى اتهام أحمد عز بتضخم ثروته الكسب غير المشروع يواصل التحقيق فى اتهام أحمد عز بتضخم ثروته
واصل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان تحقيقاته فى اتهام رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، بتضخم ثروته والتربح بطرق غير مشروعة واستغلال النفوذ .

وقالت مصادر قضائية أحمد عز حضر برفقة اثنين من محاميه إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل خلال اليومين الماضيين للاستماع إلى أقواله فى ما هو منسوب إليه من اتهامات فى تحقيقات هيئة الفحص برئاسة المستشار خالد رزقة بعد استدعائه للمرة الثانية.

وأضافت المصادر أن الجهاز قرر صرف أحمد عز بعد سماع أقواله فى الاتهامات الموجهة إليه على أن يتم استدعائه مرة أخرى خلال الأيام القادمة لاستكمال التحقيقات التى مازالت مستمرة.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد استدعى رجل الأعمال أحمد عز الأسبوع الماضى، للتحقيق معه فى تضخم ثروته واتهامه بالتربح بطرق غير مشروعة واستغلال النفوذ.

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مصر 365