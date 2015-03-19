جامعة سوهاج تشارك في مهرجان”الرياضة تجمعنا في حب مصر”

وافق الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، علي مشاركة وفد من طلبة وطالبات الجامعة في الملتقي الرياضي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الاقصر في الفترة من 29 مارس إلى 2 ابريل 2015 تحت شعار” الرياضة تجمعنا في حب مصر”.

ويشارك في الملتقى الجامعات المصرية والكليات المتخصصة، وقال الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المهرجان يهدف في المقام الأول إلى تجميع شباب الجامعات في إطار التنافس الرياضي والتلاحم فيما بينهم لتوجيه طاقاتهم في خدمة الوطن.

وأضاف إسماعيل الظهري المدير العام لرعاية الشباب، أن 16 فرد بينهم 8 طلاب و8 طالبات، سوف يمثلون الجامعة في ألعاب كرة القدم الخماسي طلبة، والكرة الطائرة طالبات، وسباق الطريق لمسافة 3كم، وتنس الطاولة، وكرة السرعة اضافة لمصارعة الذراعين ومسابقات اللياقة البدنية .