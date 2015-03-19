بالصور.. محافظ الأقصر يلتقي عدد من الفلاحين لبحث مشكلاتهم

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعاً مع عدد من المزارعين والفلاحين لعرض المشاكل التى تواجهم ، وذلك بحضور رشدى عرنوط نقيب الفلاحين ، وأعضاء النقابة ، والمهندس خالد عبد الراضى مدير عام مديرية الزراعة ، ومدير بنك التنمية الزراعية ، ومدير مصنعى أرمنت وقوص لإنتاج السكر.

ومن جانبه ، أوضح عرنوط، أن أهم المشكلات التى يواجهها المزارع هو نقص السولار وارتفاع ثمنه فى السوق السوداء ، مما يؤثر على الآلات والميكنة الزراعية ويعطل سير العمل ويكلف الفلاح مبالغ باهظة ، بالإضافة إلى نقص الأسمدة لمحصول قصب السكر.

كما أشار “يوسف جعفر” أمين نقابة الفلاحين بالأقصر ، إلى أن محافظة الأقصر تنتج أكبر نسبة من محصول قصب السكر ، حيث يصل إجمالى المساحة المزروعة بقصب السكر 36 ألف فدان وتنتج مايقرب من مليون و380 ألف طن قصب ، مؤكداً أن المشكلة ترجع إلى اعتبار “قصب السكر” محصول صيفى عند صرف السماد ، وبذلك يبدأ صرف الأسمدة لمزارعى قصب السكر فى شهر مارس وتكون غير كافية ، واقترح أن يتم الصرف من أوائل شهر يناير.

وفى السياق نفسه ، قال محافظ الأقصر ، أن قطاع الزراعة من القطاعات التى تستوعب أكبر عدد من العاملين بعد تدهور السياحة، لافتاً إلى أن المقومات الإقتصادية لأى محافظة يتصدرها قطاعى الزراعة والصناعة وتأتى بعد ذلك باقى القطاعات الخدمية، وأنه يجب الاستفادة من مخلفات قصب السكر والاستعانة بها فى الصناعات التكميلية.

وشدد بدر على أن التعدى على الأراضى الزراعية والترع والمصارف يعتبر خط أحمر محظور تجاوزه.