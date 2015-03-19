بالفيديو.. وزير الزراعة يطلق إشارة بدء مهرجان الدراجات الهوائية بمشاركة 350 متسابق بالإسماعيلية

أطلق المهندس صلاح هلال وزير الزراعة واللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية، منذ قليل، فعاليات مهرجان الدراجات الهوائية على مستوى محافظات الجمهورية بمشاركة 350 متشابق من الطلائع، بالإضافة إلى 50 من ذوى الإحتياجات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية من سن 15 سنة حتى 18 سنة.

ويتضمن المهرجان عدة مستويات، وتشمل المستوى الأول 300 جنيه لـ5 فائزين من الطلائع، المستوى الثانى 250 جنيه لـ5 فائزين، والمستوى الثالث 200 جنيه لـ5 فائزين.

وعقب ذلك، توجه المحافظ والوزير إلى القنطرة شرق عبر قناة السويس في زيارة لقرية الأمل.

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